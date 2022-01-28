Умер на глазах детей, пока ехала скорая: жена пациента диагностического центра Петербурга рассказала о гибели мужа

Скорая не успела доехать к умиравшему пациенту диагностического центра. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жена одного из пациентов петербургского диагностического центра, умершего после обследования желудка, рассказала о гибели мужа. По словам безутешной женщины, ее супруг умер на глазах детей. Скорая на вызов доехать не успела.

- Он поехал на обследование, были проблемы с пищеварением. Еще в медцентре ему стало плохо. Дома самочувствие ухудшилось, началась рвота. Вызвали скорую, но там ответили, что много вызовов. Быстро не приедут. Но я снова звонила, видела, что человек умирает, - рассказала «Невским новостям» вдова погибшего.

Самое страшное, что свидетелями смерти папы стали дети 42-летнего мужчины. Их в семье четверо. Теперь вся тяжесть по воспитанию и содержанию детей ляжет на мать.

Перед смертью мужчина успел рассказать жене, что выпил буквально треть стакана препарата, который принимают при рентгене желудка. И ему сразу стало плохо, но врачи заверили, что все в порядке и надо выпить весь стакан.

Напомним, что главной версией гибели трех человек называется нарушение при производстве сульфата бария или применение контрафактного состава. Главврач диагностического центра задержан.