Как главврач диагностического центра в Петербурге, где умерли три человека при обследовании желудка, объяснял трагедию перед задержанием

Главврач диагностического центра задержан после смерти трех пациентов. Фото: Комитет по здравоохранению СПб.

Следственный комитет ужесточил статью, по которой ведется дело о гибели трех пациентов диагностического центра в Петербурге, умерших после обследования желудка. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы за оказание услуг, повлекшее смерть двух и более лиц. Вторая статья – причинение смерти по неосторожности. В качестве подозреваемого ночью 28 января был задержан главврач медцентра.

- По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат вместо сертифицированного,- сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Петербургу.

По данным следствия, в результате действий медиков пострадали более 20 человек. Шестеро были госпитализированы, а трое из них скончались.

Сам главврач еще до задержания выступил с видеообращением, в котором объяснил произошедшее.

- Для нас, нашего коллектива это трагедия. Мы потрясены. Данные исследования выполняются с момента начала работы центра. Сейчас они остановлены. Никогда осложнений не было. Использовавшийся препарат отправлен на экспертизу. Действия врачей проверяются, - рассказал главврач Государственного консультативно-диагностического центра №1 Евгений Попов.

Позднее он был задержан.

Напомним, что предварительной причиной трагедии называется нарушение при производстве сульфата бария, используемого как контрастное вещество при рентгене желудка.