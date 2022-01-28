Токсиколог объяснил, как могло произойти отравление пациентов барием в петербургском медцентре

В Петербурге выясняют причины смертельного отравления пациентов барием. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врач-токсиколог НИИ скорой помощи имени Джанелидзе рассказал об опасности бария и предположил, как могло произойти смертельное отравление трех пациентов диагностического центра.

- Для проведения рентген-контрастных исследований. Внутрь принимают сульфат бария, который является водонерастворимым. Но, если технология нарушена, препарат начинается всасываться в стенки желудка, - приводит слова эксперта сайт spbdnevnik.ru.

При этом, использование сульфата бария – давняя методика и до настоящего момента подобных трагедий не происходило. Однако пациент обезопасить себя никак не может, он просто принимает то, что дают ему проводящие диагностику врачи.

Поскольку сульфат бария зарегистрирован как лекарственное средство, следить за качеством препарата должны надзорные службы.

В случае отравления, последствия наступают довольно быстро. Это и произошло с 42-летниим мужчиной, который почувствовал себя плохо и умер дома, на глазах жены и четверых детей, не дождавшись приезда скорой помощи.

Напомним, что проверку по факту трагедии начал Росздравнадзор. Главный врач диагностического центра задержан, ведется уголовное расследование.