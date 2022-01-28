Друзья задержанного противника QR-кодов Александра Коновалова в спешке собирают поручительства

Идеологу движения против QR-кодов в Петербурге собирают поручительства перед судом. Фото: СОЦСЕТИ

Друзья и коллеги задержанного противника QR-кодов Александра Коновалова в спешке собирают поручительства за него до момента начала суда. Об этом рассказала активист из Мурино Екатерина Чирикова. Напомним, ковид-диссидент стал подозреваемым по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве, произошедшем еще в сентябре 2021 года. По данным следствия, Коновалов за деньги предложил владельцу кальянной «порешать» вопросы с полицией. Теперь обыски ведутся не только в доме у лидера движения против QR-кодов, но и в «партнерском» отделе МВД.

Суд по избранию меры пресечения Коновалову должен состояться на днях. Друзья противника QR-кодов собирают поручительства и заверяют, что всем компенсируют оплату за работу нотариуса.

- Я… даю настоящее обязательство за Коновалова Александра Николаевича… подозреваемого в совершении преступления… в том, что он будет вести себя надлежащим образом во время проведения предварительного расследования по уголовному делу, будет являться по вызову следователя и суда, а также не будет каким-либо путем препятствовать производству по уголовному делу, - сообщается в шаблоне поручительства.

Как сообщила Екатерина Чирикова "КП-Петербург", поддержка Коновалова уже столкнулась с давлением.

- Сейчас люди ездят, собирают, желающих просто море. Но сегодня, 28 января, нотариус не работают. А меру пресечения изберут именно сегодня. Но люди говорят, что нотариуса предупредили, не вступаться за Коновалова. Уже несколько комментариев видела таких. Адвокат будет просить перерыв на сбор документов, обычно дают три дня на это. Если суд не даст, отдадим те поручительства, что есть, - говорит Екатерина Чирикова.