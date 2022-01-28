Автор снежной фекалии на Марсовом поле продает свои картины для оплаты адвоката

Художник Иван Волков распродает картины, чтобы оплатить адвоката по делу о снежной фекалии в Петербурге. Фото: instagram.com/volkov___vanya

Автор снежной фекалии на Марсовом поле начал продавать свои картины, чтобы оплатить работу адвоката. Напомним, художника Ивана Волкова подозревают в осквернении места захоронения, в отношении него возбудили уголовное дело. Из Северной столицы России москвича отпустил под обязательство о явке. Волков благодарит подписчиков за поддержку, но признает, что личных средств на защитника в суде не хватит.

- Я получил очень много сообщений, спасибо вам большое, это было очень ценно для меня! Сейчас для отстаивания своих законных прав в суде мне необходим адвокат, на которого нужны средства. Я выставил на продажу в галерее свои работы, - пишет Иван Волков в своем Instagram-аккаунте.

Художник обещает доставить картины в любую точку мира. Девять выставленных на продажу работ выглядят злободневно, а некоторые романтично. Добавим, что в худшем случае мужчине грозит арест до трех месяцев.