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Происшествия18 января 2022 20:03

Автор гигантских фекалий на Марсовом поле впервые прокомментировал свою «уголовку»

Мужчина пишет, что благодарен огромной поддержке друзей, коллег и подписчиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Художник Иван Волков прокомментировал свое уголовное дело о снежных фекалиях на Марсовом поле. Фото: instagram.com/volkov___vanya

Художник Иван Волков прокомментировал свое уголовное дело о снежных фекалиях на Марсовом поле. Фото: instagram.com/volkov___vanya

Автор гигантских снежных фекалий на Марсовом поле, московский художник Иван Волков, впервые прокомментировал свое уголовное дело. Напомним, мужчину подозревают в надругательстве над местом захоронения. Ранее творец уже признавался «Комсомолке», что не видит ничего криминального в своей работе. Однако у правоохранителей другое мнение. Мужчину все-таки отпустили домой в Москву. Ему вручили обязательство о явке в полицию.

Художник коротко сообщил, что с ним все в порядке. Фото: instagram.com/volkov___vanya

Художник коротко сообщил, что с ним все в порядке. Фото: instagram.com/volkov___vanya

- Друзья, спасибо огромное всем за поддержку и переживания! Бескрайне благодарен! С нами все хорошо! Мы дома! – написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Добавим, что в худшем случае мужчине грозит до трех месяцев ареста. Фотографию со скандальным арт-объектом он уже удалил из своих соцсетей. Как сообщил Иван Волков «Комсомолке», пока не ясно, чем для него закончится история, прогнозы не дают и адвокаты.