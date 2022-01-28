Комздрав Петербурга заявил о поддержке любых ограничений во время «омикрона»

Комздрав Петербурга будет поддерживать ограничения по ковиду, предназначенные на снижение социальной активности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что поддерживает любые ограничительные мероприятия в Северной столице на время вспышки «омикрона». Напомним, в пик пятой волны коронавируса в городе уже более 160 тысяч человек, находящихся на дому с признаками ОРВИ, чуть менее половины из них болеют ковидом. Кроме этого в Петербурге почти день за днем разворачивают дополнительные койки для зараженных инфекцией, но более 20% из них свободны.

- Комитет поддерживает любые ограничительные мероприятия, направленные на то, чтобы разобщить коллективы и ограничить контакты потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми. Остановить передачу инфекции и рост нынешней волны заболеваемости – задача, решение которой зависит от каждого из нас, - пишет Дмитрий Лисовец на своей странице во «Вконтакте».

По прогнозам чиновника, непростая эпидситуация останется в Петербурге еще минимум на несколько недель.