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Общество28 января 2022 20:01

Комздрав Петербурга заявил о поддержке любых ограничений во время «омикрона»

В комитете подчеркивают, что важно остановить распространение коронавируса в непростой период
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Комздрав Петербурга будет поддерживать ограничения по ковиду, предназначенные на снижение социальной активности.

Комздрав Петербурга будет поддерживать ограничения по ковиду, предназначенные на снижение социальной активности.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что поддерживает любые ограничительные мероприятия в Северной столице на время вспышки «омикрона». Напомним, в пик пятой волны коронавируса в городе уже более 160 тысяч человек, находящихся на дому с признаками ОРВИ, чуть менее половины из них болеют ковидом. Кроме этого в Петербурге почти день за днем разворачивают дополнительные койки для зараженных инфекцией, но более 20% из них свободны.

- Комитет поддерживает любые ограничительные мероприятия, направленные на то, чтобы разобщить коллективы и ограничить контакты потенциальных носителей вируса со здоровыми людьми. Остановить передачу инфекции и рост нынешней волны заболеваемости – задача, решение которой зависит от каждого из нас, - пишет Дмитрий Лисовец на своей странице во «Вконтакте».

По прогнозам чиновника, непростая эпидситуация останется в Петербурге еще минимум на несколько недель.