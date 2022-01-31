Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 января 2022 12:00

Детям и подросткам запретили ходить в кафе, рестораны и магазины в Петербурге

Ограничительные меры будут действовать по 13 февраля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (28)Комментарии (28)(28)
Детям закрыли вход в заведения общепита.

Детям закрыли вход в заведения общепита.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга ввели дополнительные карантинные меры, которые в основном будут касаться детей и подростков до 18 лет. Со 2 и по 13 февраля им будет запрещено посещать кафе, магазины, рестораны и прочие объекты в дополнение к уже действующему запрету в отношении музеев, кино, театров и так далее.

- Несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания за исключением территорий вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах, - сообщает пресс-служба Смольного.

Что касается розничной торговли, то мера распространяется на все, кроме аптек и продовольственных магазинов.

Тем же постановлением запрещено проведение практически всех спортивных и физкультурных мероприятий для детей.

Но самое заметное изменение – удаленное обучение для школьников 7-11 классов.