Детям и подросткам запретили ходить в кафе, рестораны и магазины в Петербурге

Детям закрыли вход в заведения общепита. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга ввели дополнительные карантинные меры, которые в основном будут касаться детей и подростков до 18 лет. Со 2 и по 13 февраля им будет запрещено посещать кафе, магазины, рестораны и прочие объекты в дополнение к уже действующему запрету в отношении музеев, кино, театров и так далее.

- Несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания за исключением территорий вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах, - сообщает пресс-служба Смольного.

Что касается розничной торговли, то мера распространяется на все, кроме аптек и продовольственных магазинов.

Тем же постановлением запрещено проведение практически всех спортивных и физкультурных мероприятий для детей.

Но самое заметное изменение – удаленное обучение для школьников 7-11 классов.