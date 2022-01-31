Детям и подросткам запретили ходить в кафе, рестораны и магазины в Петербурге

Детям закрыли вход в заведения общепита.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Власти Петербурга ввели дополнительные карантинные меры, которые в основном будут касаться детей и подростков до 18 лет. Со 2 и по 13 февраля им будет запрещено посещать кафе, магазины, рестораны и прочие объекты в дополнение к уже действующему запрету в отношении музеев, кино, театров и так далее.
- Несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания за исключением территорий вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах, - сообщает пресс-служба Смольного.
Что касается розничной торговли, то мера распространяется на все, кроме аптек и продовольственных магазинов.
Тем же постановлением запрещено проведение практически всех спортивных и физкультурных мероприятий для детей.
Но самое заметное изменение – удаленное обучение для школьников 7-11 классов.