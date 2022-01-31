Более 200 тысяч петербуржцев сидят дома с симптомами ОРВИ

В Петербурге более 200 тысяч человек болеют дома с симптомами ОРВИ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 200 тысяч жителей Петербурга сидят дома с симптомами ОРВИ. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов в традиционном обращении к горожанам на «Радио России». По словам градоначальника, Петербург переживает самое непростое время с начала пандемии коронавируса из-за волны «омикрона». Из 200 тысяч горожан с ОРВИ, лечащихся дома, коронавирус подтвердили у 93 тысяч человек.

- Такого не было ни разу за время нашей борьбы с COVID-19. Обстановка сложная, но контролируемая. Призываю всех – проявлять максимальную осторожность и благоразумие, - подчеркнула губернатор.

Как можно было понять еще неделю назад, главная нагрузка сейчас идет на амбулаторное звено, потому что «омикронщики» болеют, как правило, в легкой форме. Но и про койки в стационарах власти не забывают – в «Ленэкспо» уже готовят новые места. Прирост госпитализированных за последнюю семидневку взлетел до 40%.

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