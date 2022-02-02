Более 500 подростков привились от коронавируса в Петербурге

В Петербурге от коронавируса привились более 500 подростков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по вакцинации подростков от коронавируса. Она началась с конца января 2022 года. По данным администрации города на 2 февраля 2022 года в городе привились уже более 500 детей.

- На сегодня в Петербурге от коронавируса привились 507 подростков, - пояснили в Смольном.

Сейчас в городе работают 87 прививочных пункта для вакцинации детей. Привиться могут подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого используется двухкомпонентная вакцина "Спутник М". По аналогии со взрослой, второй укол делают через три недели после первого.

В первую очередь в Петербурге прививают подростков с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска.

Запись на вакцинацию осуществляется преимущественно через портал Горздрав. Также возможна запись по единому номеру 122.

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