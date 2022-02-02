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Общество2 февраля 2022 16:44

Ресторатор из Петербурга рассказал о ругани посетителей из-за ковидных запретов для детей

Со 2 февраля детям запрещено посещать общепит в городе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге родители устраивают конфликты в ресторанах, где отказываются обслуживать детей.

В Петербурге родители устраивают конфликты в ресторанах, где отказываются обслуживать детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский ресторатор Андрей Перцев посетовал на конфликты с посетителями, которые происходят из-за «детских ограничениях» по коронавирусу. Напомним, со 2 февраля несовершеннолетним запрещено посещать общепит в городе из-за вспышки «омикрона». По словам Андрея Перцева, в его заведениях клиенту уже неоднократно ругались. Ресторатор называет ситуацию очень грустной и не понимает, как объяснятся перед посетителями.

- Пришла на завтрак семья из четырех гостей, предъявляют три QR-кода, но есть подросток, 13 лет. Мы были вынуждены отказать им в обслуживании. Я заранее приношу извинения всем нашим гостям, которым придется отказать в приеме и обслуживании, - пишет в своем Instagram-аккаунте ресторатор.

Добавим, что в Смольном надеются отменить запрет на походы в общепит для подростков и детей уже 14 февраля. Но пока заболеваемость коронавирусом в Северной столице не падает.

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