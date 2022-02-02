Анна Митянина заявила, что новые ковидные меры в Петербурге не нарушают права ребенка

Анна Митянина обратилась к родителям из-за введенных ограничений для детей в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина попросила родителей с пониманием отнестись к новым коронавирусным ограничениям, введенным со 2 февраля для несовершеннолетних. Напомним, на 10 дней детям и подросткам запретили посещать непродовольственные магазины и общепит, на конфликты из-за этого уже жалуются рестораторы. Кроме этого учащихся старших классов школ перевели на дистанционку.

Как пишет детский омбудсмен на своей странице во «Вконтакте», власти приняли такие запреты вынужденно, чтобы разорвать цепочку заражений. Чиновница заверяет, что такого большого количества одновременно заболевших детей в Северной столице еще не было.

- Указанные запреты не являются нарушением права ребенка на организацию образования и досуга,- подчеркивает Анна Митянина.

При этом детский омбудсмен просит родителей создать для ребенка безопасные и комфортные условия дома, самостоятельно позаботиться об их досуге, только не связанным с интернетом.

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