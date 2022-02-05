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Здоровье5 февраля 2022 15:41

Дистанционное закрытие больничного для пациентов с COVID-19 введено в Ленобласти

Это смогут сделать те, кто болеет больше семи дней и не имеет симптомов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Закрыть больничный в Ленобласти можно будет удаленно.

Закрыть больничный в Ленобласти можно будет удаленно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Ленинградской области вслед за Петербургом вводят возможность дистанционного закрытия больничного листа. Сделать это без визита к врачу смогут пациенты, болевшие семь и более дней, также не имеющие симптомов ОРВИ и COVID-19.

- Для удаленного закрытия больничного пациенту достаточно позвонить по номеру 122. При этом сдавать повторный тест на коронавирус для выписки больше не нужно, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, что в Петербурге услуга работает с 4 февраля. За первые сутки было получено более четырех тысяч заявок на закрытие больничного. В Смольном рассчитывают, что вскоре и открыть больничный можно будет также без визита к врачу.