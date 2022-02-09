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Общество9 февраля 2022 14:34

Чиновник Красносельского района задержан за миллионную взятку по контракту на уборку снега

Ранее в Петербурге задержали еще человек из-за «снежного» дела
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Еще одного чиновника задержали по "снежному" делу.

Еще одного чиновника задержали по "снежному" делу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще один чиновник задержан в Петербурге по уголовным делам, связанным с плохой уборкой снега в городе. 9 февраля сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Красносельского района.

- Начальник отдела закупок Красносельского района подозревается в получении взятки в размере одного миллиона рублей, - пишет ТАСС.

Деньги, как полагает следствие, были получены от коммерческих структур за заключение контрактов на уборку внутриквартальных территорий от снега.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Отметим, что ранее по «снежным» делам были задержаны еще шесть чиновников районных администраций Петербурга. А всему этому предшествовали масштабные обыски, инициированные Смольным.

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