Сильный пожар произошел на лестничной клетке в жилом доме на севере Петербурга

На Большом Сампсониевском проспекте произошел сильный пожар на лестничной клетке жилого дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный пожар произошел на лестничной клетке в доме №33/1 на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Очевидцы почувствовали запах гари в 23:51, увидели огонь и сообщили обо всем в МЧС. Спасатели почти что молниеносно прибыли в дом и потушили пожар.

- В 00:09 возгорание ликвидировали. Горела обстановка на лестничной клетке на площади в три квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар потушили силами 10 человек личного состава и двух единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что на Большом Сампсониевском проспекте глыба льда убила молодого дворника. По факту трагедии возбудили уголовное дело. В управляющей компании, где трудился погибший, прошли обыски, во время которых директор напал на следователя.