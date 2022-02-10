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Происшествия9 февраля 2022 21:46

Сильный пожар произошел на лестничной клетке в жилом доме на севере Петербурга

Огонь охватил три квадратных метра
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Большом Сампсониевском проспекте произошел сильный пожар на лестничной клетке жилого дома.

На Большом Сампсониевском проспекте произошел сильный пожар на лестничной клетке жилого дома.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный пожар произошел на лестничной клетке в доме №33/1 на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Очевидцы почувствовали запах гари в 23:51, увидели огонь и сообщили обо всем в МЧС. Спасатели почти что молниеносно прибыли в дом и потушили пожар.

- В 00:09 возгорание ликвидировали. Горела обстановка на лестничной клетке на площади в три квадратных метра. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар потушили силами 10 человек личного состава и двух единиц техники, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, что на Большом Сампсониевском проспекте глыба льда убила молодого дворника. По факту трагедии возбудили уголовное дело. В управляющей компании, где трудился погибший, прошли обыски, во время которых директор напал на следователя.