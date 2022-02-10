Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 8:12

Дистанционное обучение для старшеклассников отменят в Петербурге после 13 февраля

Это подтвердила вице-губернатор Ирина Потехина
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
С 14 февраля старшеклассники вернутся в школу.

С 14 февраля старшеклассники вернутся в школу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удаленка для петербургских школьников закончится 14 февраля. С этого момента ученики 7-11 классов снова начнут учиться в очном формате. Отмену ограничений, которые действовали со 2 по 13 февраля, анонсировала вице-губернатор Ирина Потехина.

- Никаких ограничений с 14 числа мы продлевать не будем, – заявила Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Она добавила, что власти города всегда были противниками дистанционного обучения и первыми в стране ввели смешанную форму учебы, чтобы детям и педагогам было легче. Однако резкий подъем заболеваемости в январе-феврале не оставил Смольному выбора.

Сейчас ситуация стабилизировалась. И. несмотря на то, что уровень заражаемости остается высоким, удаленку в школах можно отменить.

Будут ли от отменены и другие ограничения, в том числа запрет для детей на кафе, рестораны, магазины и прочее, пока неизвестно.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: