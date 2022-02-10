В Петербурге простились с режиссером «Улиц разбитых фонарей» Виктором Бутурлиным

С Виктором Бутурлиным простились в крематории на Шафировском проспекте. Фото: "Ленфильм".

10 февраля в Петербургском крематории прошла траурная церемония прощания с кинорежиссером Виктором Бутурлиным, скоропостижно умершем от удара 5 февраля. Проститься с создателем первых серий «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» пришли лишь самые близкие люди, никого из известных актеров замечено не было. Впрочем, на прощании действовали строгие карантинные правила.

- В связи со сложной обстановкой есть ограничения по одновременному количеству человек находящихся в зале прощания. Всего 20 человек. То есть, можно прощаться по очереди, как мне объяснили, – написала ранее в Фейсбуке актриса Евгения Грачева.

Где будет похоронен прах Виктора Бутурлина, не уточняется.

Напомним, что режиссеру резко стало плохо поздним вечером 4 февраля. Он принимал зачет в Высшей школе режиссеров и сценаристов на «Ленфильме». Экзамен затянулся почти до полуночи. По выходу с киностудии Виктор Бутурлин внезапно упал. Приехавшая на вызов скорая помощь до больницы режиссера не довезла.