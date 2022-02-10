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Происшествия10 февраля 2022 15:50

Суд Петербурга арестовал директора УК, ударившего следователя при обыске из-за гибели дворника

Сам мужчина вину полностью отрицает
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Буйного директора УК отправили в СИЗО.

Буйного директора УК отправили в СИЗО.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд арестовал директора одной из управляющих компаний Калининского района Петербурга, который, по версии следствия, напал на сотрудника Следкома, пришедшую в офис УК с обыском. Причиной обыска стала гибель дворника, на которого с крыши дома упала глыба льда.

- В ходе предварительного следствия установлено: обвиняемый, находясь в помещении, где производился обыск, с силой вырвал из рук следователя два изымаемых мобильных телефона, которые ранее выдал добровольно, после чего сорвал с лица потерпевшего очки и толкнул последнего руками, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следователю были причинены «физическая боль и моральные страдания». На основании этого было возбуждено о применении насилия в отношении представителя власти.

Обвиняемый вину полностью отрицал. Суд отправил его в СИЗО до 7 апреля.

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