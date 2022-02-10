В Петербурге суд освободил родственника экс-депутата Максима Резника по делу о наркотиках

Суд признал виновным, но освободил из-под стражи художника Ивана Дорофеева по делу о наркотиках. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге суд освободил художника Ивана Дорофеева, родственника бывшего депутата городского Заксобрания Максима Резника, по делу о хранении наркотиков. Дело в том, что молодой человек уже отсидел свое в СИЗО. Напомним, следствие нашло кусты конопли в мастерской художника. В итоге Дорофеев сознался, что имел при себе наркотики, но продавать их не собирался.

- Суд признал Ивана Дорофеева виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев в колонии-поселении. Из-под стражи в зале суда его освободили немедленно, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Добавим, что претензии у следствия возникли и к самому Максиму Резнику, который заходил в мастерскую родственника перед обыском. Экс-парламентарии обвинили в хранении марихуаны. На время следствия бывшего депутата отправили под домашний арест, затем его продлевали.