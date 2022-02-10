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Здоровье10 февраля 2022 18:23

В Петербурге идет вакцинация суворовцев от коронавируса

Детей до 15 лет прививают только с согласия родителей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге полным ходом идет вакцинация суворовцев от коронавируса.

В Петербурге полным ходом идет вакцинация суворовцев от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге идет полным ходом вакцинация воспитанников Суворовского военного училища от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Подростков прививают «Спутником-М». Естественно, насильно вакцинироваться никого не заставляют, как заверяют в ЗВО. От детей младше 15 лет требуется согласие родителей, а суворовцы постарше могут сами предоставить письменное согласие.

- Перед прививкой на территории детской поликлиники врачи измерят температуру и проконсультируют воспитанников училища по интересующим их вопросам. После введения препарата подростки будут находиться под наблюдением медиков в течение получаса, - отмечают в пресс-службе ЗВО.

Добавим, что в Северную столицу поступило только 2,8 тысячи доз детской вакцины от коронавируса. В Смольном сказали, что она в первую очередь предназначена для ребят из группы риска по здоровью. Как утончили «КП-Петербург» в комитете по здравоохранению, для суворовцев выделили отдельное количество доз.