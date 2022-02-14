Беглов заявил о сокращении очередей в поликлиниках Петербурга

Беглов: в Петербурге сократилось время ожидания врачей в поликлиниках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Александр Беглов заявил о том, что в поликлиниках Петербурга значительно сократились очереди к врачам. Об этом градоначальник сообщил в ходе традиционного радиообращения к жителям Северной столицы. По словам градоначальника, частично разгрузить поликлиники помогло введение дистанционных больничных. Правда, «КП-Петербург» писала о том, что горожане сутками напролет мучаются с оформлением листка нетрудоспособности.

- Повысили мобильность участковых врачей и выездных бригад. Вместе со службой 122 наши поликлиники реализовали практику удаленного открытия и закрытия больничных листов. Во многих поликлиниках заметно сократилось время ожидания на приеме к врачу, - отметил Александр Беглов.

К слову, в Северной столице во время пика «омикрона» проводили более 90 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Кроме этого на дому лечилось более 160 тысяч петербуржцев с симптомами ОРВИ и легким коронавирусом. Сейчас эпидситуация очень медленно, но улучшается.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: