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Звезды14 февраля 2022 21:19

Уволенная из-за стихов Хармса педагог выступит на известном книжном фестивале

Серафима Сапрыкина еще и поэтесса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Скандальная поэтесса Серафима Сапрыкина выступит на книжном фестивале в Петербурге.

Скандальная поэтесса Серафима Сапрыкина выступит на книжном фестивале в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уволенную из-за стихов Хармса учительницу Серафиму Сапрыкину пригласили на известный в городе литературный фестиваль «Книжный маяк Петербурга». Дело в том, что скандальная экс-преподаватель является поэтессой. На книжном фестивале она будет выступать, но тему пока не называют. Обо всех спикерах на мероприятии рассказал издатель Денис Котов в своем Facebook.

- Имена: Михаил Казиник, Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Татьяна Москвина, Джулиан Лоуэнфельд, Анна и Сергей Литвиновы, Дмитрий Воденников, Андрей Курпатов, Семен Альтов… Серафима Сапрыкина, Юлия Пикалова и много-много других поэтов, прозаиков, мыслителей, деятелей культуры, артистов и музыкантов, руководителей и самозанятых, - написал Денис Котов.

Добавим, что книжный фестиваль пройдет с 18 по 20 февраля. Тем временем Серафима Сапрыкина отдыхает среди природы и заверяет своих подписчиков, что ее оклеветали насчет выявленной у нее судимости.

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