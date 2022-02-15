Время работы кафе, ресторанов и развлекательных объектов продлевается в Петербурге до двух часов ночи с 21 февраля

Кафе, барам и ресторанам разрешили работать до двух часов ночи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 21 февраля в Петербурге продлевается время работы заведений общепита, а также кинотеатров, концертных залов и прочих развлекательных заведений. Соответствующее изменение в антиковидное постановление №121 внес губернатор Александр Беглов.

- До двух часов ночи продлевается работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Также до двух ночи можно проводить торжественные мероприятия, выставки, конгрессы и прочее.

Еще одна хорошая новость: с 21 февраля горожане с наличием антител (иммуноглобулина G) смогут оформить сертификат на портале Госуслуг. Это даст возможность ходить не только в кафе и рестораны, но также в музеи, на выставки, в магазины и кинотеатры. Заселяться в санатории, дома отдыха и пансионаты.

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