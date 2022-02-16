Заболеваемость коронавирусом выросла в полтора раза в Петербурге 16 февраля

Более 17 тысячи человек заболели ковидом в Петербурге на 16 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова наблюдается взлет заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 16 февраля 2022 года за последние сутки заражаемость выросла в полтора раза с 7 тысяч до 17 тысяч зараженных.

- За минувшие сутки в Петербурге выявлено 17 151 случаев заражения ковидом, что на 141,9 процент больше, чем днем ранее, - рассказали в оперштабе.

При этом продолжает расти показатель выздоровлений. Отрицательный результат теста на коронавирус после перенесенной болезни накануне получили 24 960 человек. Это новый суточный рекорд для Северной столицы. Среди умерших 75 пациентов.

Последние данные по ковиду / Фото: Яндекс

Всего за время пандемии в Петербурге были заражены 1 309 175 человек, из них выздоровели 1 030 441 пациентов и умерли 30 941.

Напомним, что правительство города заявило о том, что Петербург добился 100 процентного иммунитета. На фоне этого власти собираются смягчать ограничения и даже думают о том, чтобы отменить QR-коды.