Глава комздрава Петербурга объяснился насчет 100% коллективного иммунитета

В комздраве Петербурга объяснились по поводу 100% коллективного иммунитета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец объяснился насчет слов его коллег о достижении 100% коллективного иммунитета к коронавирусу в городе. Жители Северной столицы усомнились в словах чиновниках, в противном случае попросили отменить ограничения.

Как говорит Лисовец, по данным Минздрава, в Петербурге первично привились уже более 3,5 млн горожан. Но у горожан это вызывает логичный диссонанс – ведь в статистике Смольного заявляется лишь о более 3,1 млн вакцинированных. Оказывается, в подсчет не включены, например, представители силовых структур, информация об их вакцинации не проходит через комздрав.

- Коллективный иммунитет рассчитывается из числа переболевших коронавирусом людей и числа вакцинированных. Соответственно, сумма этих двух показателей составляет уже 80% и более от всей численности населения. При особо опасной инфекции считается достижением коллективного иммунитета уровень в 80%. Мы его достигли. Из этого делаем вывод, что в Петербурге 100% иммунитет, - отчитался Дмитрий Лисовец.

Другие вопросы к коллективному иммунитету «КП-Петербург» разобрала в отдельном материале.