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Общество17 февраля 2022 7:49

Дети потушили Вечный огонь в Кронштадте

По данному факту проводится проверка
Анастасия СОБОЛЕВА
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Около шести часов вечера огонь снова зажгли

Около шести часов вечера огонь снова зажгли

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вчера, 17 февраля, в очередной раз Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте погас. Об этом тут же сообщили в соцсетях. - Двое маленьких хулиганов воспользовались тем, что их мамы увлеклись разговором, и в ходе своих игр умудрились потушить пламя Вечного огня, - говорится в опубликованном посте.

Уточняется, что около шести часов вечера огонь снова зажгли, и сейчас по данному факту проводится проверка.

Пламя на Якорной площади часто не дает покоя детям и подросткам Кронштадта. Похожий случай произошёл в начале 2022 года. Тогда 13-летнего школьника так же нашли по камерам видеонаблюдения. В ноябре прошлого года стражам правопорядка пришлось провести профилактическую беседу с первоклассником, который засыпал огонь снегом.