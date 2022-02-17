Дети потушили Вечный огонь в Кронштадте

Около шести часов вечера огонь снова зажгли Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вчера, 17 февраля, в очередной раз Вечный огонь на Якорной площади в Кронштадте погас. Об этом тут же сообщили в соцсетях. - Двое маленьких хулиганов воспользовались тем, что их мамы увлеклись разговором, и в ходе своих игр умудрились потушить пламя Вечного огня, - говорится в опубликованном посте.

Уточняется, что около шести часов вечера огонь снова зажгли, и сейчас по данному факту проводится проверка.

Пламя на Якорной площади часто не дает покоя детям и подросткам Кронштадта. Похожий случай произошёл в начале 2022 года. Тогда 13-летнего школьника так же нашли по камерам видеонаблюдения. В ноябре прошлого года стражам правопорядка пришлось провести профилактическую беседу с первоклассником, который засыпал огонь снегом.