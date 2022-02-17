Для дочери экс-депутата запросили семь лет колонии по делу о гибели многодетной матери в ДТП под Петербургом

Студентке на белом Porsche грозит серьезный срок за смерть многодетной матери. Фото: vk.com/avtpushkin

В Пушкинском районом суде Петербурга состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП, в котором погибла многодетная мать. По данным следствия, виновницей аварии, произошедшей в марте 2020 года, стала на тот момент 19-летняя девушка. Она ехала за рулем своего Porsche с превышением скорости и в пьяном виде.

- В прениях прокурор просил суд назначить обвиняемой наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы, - пишет «Мойка 78».

Отметим, что рассматривать дело начали весной 2021 года, после утверждения обвинительного заключения прокуратурой. Однако с того момента процесс сильно не продвинулся. По словам адвоката потерпевшей стороны, обвиняемая постоянно болеет. Поэтому заседания переносятся.

Известно, что предполагаемая виновница аварии является дочкой местного бизнесмена и бывшего муниципального депутата.