На Балтийском заводе рабочий упал со строящегося корабля

На Балтийском заводе пострадал рабочий. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное ЧП произошло на Балтийском заводе. По данным экстренных служб, 17 февраля рабочий-судостроитель оступился и упал с борта строящегося корабля. По предварительной информации, мужчина остался жив, хоть и пострадал.

- В дежурную часть позвонил сотрудник предприятия и рассказал, что пострадавшему требуется экстренная помощь. На место выехали врачи и спасатели, - пишут «Невские новости».

Сейчас информация об инциденте уточняется.

Напомним, что 10 февраля на судостроительном предприятии уже было одно ЧП с потерпевшим. На развозной грузовичок рухнула 25-метровая створка ворот одного из цехов. Водитель машины лишь чудом остался жив, получив травмы руки и головы.

А в январе завод попал в новости из-за приказа руководства о запрете входа на территорию для непривитых от ковида рабочих.