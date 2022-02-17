Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 13:40

На Балтийском заводе рабочий упал со строящегося корабля

Он получил травмы, но остался жив
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Балтийском заводе пострадал рабочий.

На Балтийском заводе пострадал рабочий.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередное ЧП произошло на Балтийском заводе. По данным экстренных служб, 17 февраля рабочий-судостроитель оступился и упал с борта строящегося корабля. По предварительной информации, мужчина остался жив, хоть и пострадал.

- В дежурную часть позвонил сотрудник предприятия и рассказал, что пострадавшему требуется экстренная помощь. На место выехали врачи и спасатели, - пишут «Невские новости».

Сейчас информация об инциденте уточняется.

Напомним, что 10 февраля на судостроительном предприятии уже было одно ЧП с потерпевшим. На развозной грузовичок рухнула 25-метровая створка ворот одного из цехов. Водитель машины лишь чудом остался жив, получив травмы руки и головы.

А в январе завод попал в новости из-за приказа руководства о запрете входа на территорию для непривитых от ковида рабочих.