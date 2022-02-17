Видео с места обрушения фасада «Красного треугольника» появилось в Сети

Видео с места обрушения части здания "Красного треугольника" опубликовали в Сети. Фото: предоставлено "КП"

В Сети появилось видео с места обрушения части фасада «Красного треугольника» в Петербурге. Напомним, обвалилась часть здания по адресу набережная Обводного канала, 136. Под завалами оказались два автомобиля. Не повезло и прохожей женщине, на которую упало дерево под тяжестью падающих кирпичей. К счастью, на место оперативно приехали спасатели МЧЧС и сотрудники «скорой».

- Здание от 3 до 6 этажей, фасад обрушился на 150 «квадратах». Пострадавшую женщину извлекли и передали медикам, она в сознании. Работы на месте продолжаются, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что по факту происшествия прокуратура организовала проверку. В надзорном ведомстве планируют выяснить, соблюдали ли уполномоченные должностные лица законодательство об использовании госимущества и об охране объектов культурного наследия. К слову, в 2021 году корпусы «Красного треугольника» неоднократно горели.