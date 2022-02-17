Прокуратура Петербурга организовала проверку по факту обрушения фасада "Красного треугольника"

Прокуратура заинтересовалась обрушением фасада "Красного треугольника". Фото: предоставлено "КП"

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту обрушения фрагментов заброшенного здания завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- Проверка оценит деятельность ответственных должностных лиц в соблюдении закона об использовании госимущества и об охране объектов культурного наследия, - уточнили в пресс-службе.

По итогам проверки по соблюдению законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.

Часть фасада бывшего завода "Красный треугольник" обрушилась на тротуар. В результате пострадала прохожая - на нее упало дерево, не выдержавшее тяжести обвалившихся кирпичей заброшки. Спасатели вытащили женщину из-под завала. Она находится в сознании, ее передали врачам скорой помощи.