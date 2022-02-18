В НИИ Джанелидзе доставили пострадавшую на Бали петербурженку-блогера

В Петербург транспортировали пострадавшую девушку-блогера из Бали. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге приземлился самолет с пострадавшей на Бали девушки-блогера. Напомним, жительница Северной столицы Полина Стрелец попала в кому из-за аварии на воде во время отдыха – поездка на гидроцикле закончилась множественными травмами, в том числе мозга. Семья блогера бросила клич в соцсетях с просьбой собрать деньги на оплату перелета пострадавшей девушки. Дело в том, что лечение на Бали очень дорогое.

В итоге в Смольном узнали о громкой истории и согласился в срочном порядке выделить более 20 млн рублей на транспортировку Полины с помощью спецрейса.

- Пострадавшую действительно транспортировали в НИИ Джанелидзе. Она находится в отделении реанимации, уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе медучреждения.

Известно, что до вылета состояние блогера ухудшилось. Остается надеяться, что петербургские врачи сотворят чудо и вернут девушку к нормальной жизни.