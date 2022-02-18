Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 16:43

В Петербурге открыли дамбу после предотвращения наводнения

В итоге уровень воды в Неве не достиг критических значений
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге открыли дамбу после того, как стихия утихомирилась, а уровень воды в Неве спал. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В Петербурге открыли дамбу после того, как стихия утихомирилась, а уровень воды в Неве спал. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В Петербурге открыли дамбу после предотвращения февральского наводнения. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте комплекса защитных сооружений (КЗС) из Кронштадта. Напомним, в пятницу, 18 февраля в городе бушевал ветер с порывами до 20 метров в секунду вместе с мокрым снегом. Однако уровень воды в Неве не добрался до критических значений. В общем, выстояли.

- В пятницу, 18 февраля, в 17:20 затворы водопропускных и судопропускных сооружений перевели в штатное положение «открыто». Замечаний по работе технологического оборудования нет. Судоходный канал теперь свободен для прохода судов, - ответили на КЗС.

Сотрудник дамбы добавляют, что предотвратили уже 29-е по счету наводнение с момента начала работы – в 2011 году.