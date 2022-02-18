В Петербурге открыли дамбу после предотвращения наводнения

В Петербурге открыли дамбу после того, как стихия утихомирилась, а уровень воды в Неве спал. Фото: instagram.com/dambaspb_kzs

В Петербурге открыли дамбу после предотвращения февральского наводнения. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте комплекса защитных сооружений (КЗС) из Кронштадта. Напомним, в пятницу, 18 февраля в городе бушевал ветер с порывами до 20 метров в секунду вместе с мокрым снегом. Однако уровень воды в Неве не добрался до критических значений. В общем, выстояли.

- В пятницу, 18 февраля, в 17:20 затворы водопропускных и судопропускных сооружений перевели в штатное положение «открыто». Замечаний по работе технологического оборудования нет. Судоходный канал теперь свободен для прохода судов, - ответили на КЗС.

Сотрудник дамбы добавляют, что предотвратили уже 29-е по счету наводнение с момента начала работы – в 2011 году.