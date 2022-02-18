Петербуржца признали виновным за атаку на бойца ОМОН на незаконной акции протеста

Жителя Петербурга осудили за нападение на омоновца на незаконной акции протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителя Петербурга Эльдара Гарипова признали виновным в нападении на бойца ОМОН во время незаконной акции протеста, которая прошла в центре города 31 января 2021 года. Напомним, тогда одной из главных точек сбора людей стала Пионерская площадь возле здания ТЮЗа. Там-то и начались первые стычки силовиков и протестующих. Конкретно Эльдара Гарипова задержали за удар ногой по бедру омоновца. Он год просидел в СИЗО, сейчас его освободили.

- Во время задержания Гарипов оказал активное сопротивление, порвал штаны сотрудника органов и не менее 1 раза ударил его в область правого бедра. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении. Наказание посчитали отбытым в связи с нахождением в под стражей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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