Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 18:37

Петербуржца признали виновным за атаку на бойца ОМОН на незаконной акции протеста

Мужчина порвал силовику штаны и единожды пнул его
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителя Петербурга осудили за нападение на омоновца на незаконной акции протеста.

Жителя Петербурга осудили за нападение на омоновца на незаконной акции протеста.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителя Петербурга Эльдара Гарипова признали виновным в нападении на бойца ОМОН во время незаконной акции протеста, которая прошла в центре города 31 января 2021 года. Напомним, тогда одной из главных точек сбора людей стала Пионерская площадь возле здания ТЮЗа. Там-то и начались первые стычки силовиков и протестующих. Конкретно Эльдара Гарипова задержали за удар ногой по бедру омоновца. Он год просидел в СИЗО, сейчас его освободили.

- Во время задержания Гарипов оказал активное сопротивление, порвал штаны сотрудника органов и не менее 1 раза ударил его в область правого бедра. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении. Наказание посчитали отбытым в связи с нахождением в под стражей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее суды Северной столицы раскрыли самые забавные оправдания задержанных участников на несанкционированных акциях.