Видео нападения на композитора Колкера в Петербурге показала полиция

Нападавший следил за композитором с магазина. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция показала видео нападения на известного композитора Александра Колкера, которое произошло днем 20 февраля в подъезде его дома на набережной Черной речки. На записи видно, как мужчина средних лет сначала следует за 88-летним композитором в продуктовом магазине, а потом нападает с ножом в лифте.

- Полицейские оперативно установили личность и местонахождение злоумышленника и по «горячим следам» задержали его в одном из хостелов Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Задержанным оказался 46-летний житель Южно-Сахалинска. Сейчас следователи выясняют причины нападения и устанавливают причастность мужчины к похожим преступлениям. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Отметим, что сам композитор после оказания медпомощи от госпитализации отказался. Ранение оказалось легким.