В отношении арестованного ресторатора Коновалова начали процедуру банкротства

Арбитражный суд начал банкротить петербургского ресторатора Александра Коновалова. Фото: СОЦСЕТИ

Арбитражный суд Псковской области фактически запустил процедуру банкротства ресторатора и противника QR-кодов Александра Коновалова. 16 февраля было вынесено судебное определение о введении процедуры реструктуризации долгов в отношении бизнесмена. Причем не как предпринимателя, а как физического лица.

- Включить в реестр требований кредиторов требование Федеральной налоговой службы по обязательным платежам 99 617 рублей основного долга, 704 387 рубля 54 копейки основного долга, 127 633 рубля 24 копейки пени, 425 000 рублей штрафов, - говорится в документе.

Решением суда был назначен финансовый управляющий делами Александра Коновалова.

- С даты вынесения настоящего определения наступают последствия, установленные статьей Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», - отмечается в определении.

Само решение может быть оспорено в 10-дневный срок. Следующее заседание по делу о банкротстве назначено на 11 июля.

Напомним, что на данный момент Коновалов находится в следственном изоляторе. Создателю карты сопротивления QR-кодам предъявлено обвинение в посредничестве во взятке.