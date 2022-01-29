Идеолога сопротивления QR-кодам отправили в СИЗО в Петербурге

Главного противника QR-кодов в Петербурге Александра Коновалова арестовали по делу о взятке. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге отправили в СИЗО главного городского ковид-диссидента, адвоката Александра Коновалова, по уголовному делу о посредничестве во взятке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Напомним, Коновалов прославился как лидер движения рестораторов против QR-кодов. К нему примкнули владельцы около 200 общепитов. В последнюю неделю в Петербурге Росгвардия и полиция даже дежурила вокруг увеселительных заведений, опечатанных из-за нарушений «санитарных» правил, поскольку Коновалов активно заявлял в соцсетях, что пойдет их отвоевывать.

Спустя пару дней после шумихи QR-диссидента в медиа, появились сообщения об обысках у него дома. Позже следствие заявило, что Александра Коновалова задержали по подозрению в помощи владельцу кальянной. Из заведения, попавшегося на нарушении, изъяли оборудование и табачные изделия. По данным СК, Коновалов «порешал» вопросы с полицией Адмиралтейского района и вернул знакомому имущество. На все про все мужчина якобы просил 50 тысяч рублей. На него завели уголовное дело

В итоге обыски проводили и в одном из отделов полиции. Поздним вечером 28 января главного противника QR-кодов в Петербурге доставили в суд. Меру пресечения ему не поленились избрать под покровом ночи. Сторонники активиста в спешке собирали поручительства за него, но это не помогло.

- Александр Коновалов проведет в СИЗО следующие два месяца, арест избрали на срок по 27 марта 2022 года. Подозреваемый просил домашний арест, залог в 1 млн рублей или личное поручительство, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторонники мужчины сетуют в соцсетях, что судья не поверил никаким доводам адвоката.

- Допрошенные сотрудники УМВД Адмиралтейского района сообщили следствию, что никаких денег от Коновалова не получали, - заверяет активист Екатерина Чирикова.

Добавим, что Александру Коновалову грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Петербургский ресторатор отказывается требовать QR-коды у посетителей

Создатель "Карты сопротивления" вновь не хочет соблюдать коронавирусные ограничения (подробности)

Огромные очереди, скандалы и вопросы на засыпку: Что происходит в торговых центрах и ресторанах Петербурга после введения режима QR-кодов

«Комсомолка» опробовала в деле режим QR-кодов, введенный в Северной столице со 2 января 2022 года, и нашла в нем много странного (подробности)

Комздрав Петербурга заявил о поддержке любых ограничений во время «омикрона»

В комитете подчеркивают, что важно остановить распространение коронавируса в непростой период (подробности)