Не каждый петербуржец сможет получить QR-код, сдав тест на антитела

Не все петербуржцы получат QR-код при наличии антител к коронавирусу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга объяснили, что вакцинированные горожане с сертификатом на сайте Госуслуг не смогут получить QR-код на основании теста на антитела.

- Петербуржцы, которые подтвердили наличие антител к COVID19 в лицензированной лаборатории, получат соответствующий QR-код. Но если у гражданина ранее был ПЦР-тест, он переболел коронавирусом и имеет QR-код переболевшего или вакцинированного, то новая услуга для него будет недоступна, - об этом в пятницу, 22 февраля, в эфире телеканала «78» рассказал первый заместитель председателя городского Комздрава Андрей Сарана.

По его словам, «антительный» QR-код будет действовать на протяжении шести месяцев с момента положительного результата теста на их наличие.

Напомним, ранее губернатор Северной столицы заявил, что волна заболеваемости штаммом «омикрон» в городе пошла на убыль. В связи с этим в Петербурге ослабили часть анти-ковидных ограничений.