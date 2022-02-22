Детский омбудсмен Петербурга прокомментировала волну подростковых суицидов

Анна Митянина высказалась насчет детских суицидов в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина прокомментировала волну детских суицидов, захлестнувших Северную столицу. Напомним, за неделю в городе обнаружили четыре детских трупа. В прошлый раз покончили с собой юноша и девушка, а сейчас – две подруги. Как пишет Анна Митянина на своей рабочей странице во «Вконтакте», обе школьницы учились в интернате.

- По одной из версий, к отчаянному шагу подростков подтолкнули действия одноклассницы, которая состоит на учете по делам несовершеннолетних и склонна к совершению антиобщественных поступков, уходит из дома. В своем последнем послании вторая погибшая упоминает ее имя, говорит, что она сломала им всю жизнь и употребляет наркотики, - сообщает детский омбудсмен.

По словам Анны Митяниной, она очень обеспокоена сложившейся тенденцией, поэтому собирается вместе с органами профилактики создать рекомендации по предотвращению таких трагедий в дальнейшем. Омбудсмен просит родителей быть внимательнее к своему чаду и, в случае чего, обращаться за помощью к психологу или в аппарат уполномоченного.