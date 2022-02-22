Движение по набережной Карповки возобновили

Автомобильное движение по набережной реки Карповки возобновили Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобилисты Петербурга могут проехать через набережную реки Карповки с 22 февраля. Движение по участку возобновили впервые после начала ремонтных работ трамвайных путей. Об этом «КП-Петерубрг» сообщили жители города.

Ранее комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга информировал, что проезд возобновят 14 июля 2022 года.

Напомним, что ограничения по движению на набережной реки Карповки ввели из-за начала ремонта трамвайных путей с 28 декабря 2021 года.

Добавим, что во второй половине ночи 23 февраля на дорогах ожидается гололедица. МЧС предупреждает владельцев автомобилей быть осторожными за рулем.