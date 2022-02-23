МФЦ Ленобласти не будут работать 23 февраля

МФЦ Ленинградской области не будут работать в День защитника Отечества Фото: Олег ЗОЛОТО

МФЦ Ленинградской области 23 февраля не будут работать. Еще один выходной в многофункциональных центрах 47-региона будет в марте – в Международный женский день. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ области.

Жителям Ленобласти посоветовали заранее записываться на прием в ближайший МФЦ. Гражданам также рекомендуют учитывать, что в марте выходными будут 6 и 7 числа. Кроме этого, 5 марта станет сокращенным днем в режиме работы МФЦ.

Для удобства ленинградцы могут заранее записываться на прием в ближайший МФЦ на сайте gu.lenobl.ru или на сайте самой организации. Также запись можно осуществить и по номеру телефона 8(800)-101-47-47, а также 8(812)-775-19-82 (для отдела МФЦ Сертолово).

Напомним, 23 февраля в Петербурге Дворцовый мост засветится российским триколором.

Кроме этого, «КП-Петерубрг» сообщала, что у стен Петропавловской крепости в честь Дня защитника Отечества прогремит праздничный салют в 21:00 часов вечера.