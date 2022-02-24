Выживший после ядовитого рентгена желудка в Петербурге рассказал о тяжелых последствиях отравления

"КП-Петербург" поговорила еще с одним выжившим пациентом медцентра на Сикейроса - Андреем Ивановым. Фото: СОЦСЕТИ

46-летний Андрей Иванов, выживший после отравления барием в медцентре в Петербурге, рассказал о последствиях ядовитого рентгена ЖКТ. Житель Тверской области специально приехал в Северную столицу, чтобы проверить желудок, но в итоге семь дней лежал в реанимации НИИ Джанелидзе, а затем целый месяц восстанавливал здоровье.

- После отравления барием непонятное состояние: я чувствую себя неполноценным человеком, везде все болит, никакой речи о здоровом образе жизни, - вздыхает мужчина, который часто приезжает в Петербург на заработки, трудится строителем на крупных объектах. - Главное – я потерял зрение! Полтора года назад сделал дорогостоящую коррекцию, и вот сейчас правый глаз «подсел» - вблизи не вижу текст. Печень подсела. Конечно, хочется, чтобы виновные были наказаны. Полное доверие докторам было.

Мужчина заплатил 3,6 тысячи рублей за рентген ЖКТ. Денежную компенсацию от Смольного он считает копейками за убитое здоровье.