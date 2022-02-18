Власти Петербурга выплатят по миллиону рублей родным пациентов, погибших от отравления барием

Жертвам отравления барием выплатят компенсации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выплатить компенсации родственникам пациентов, погибшим от отравления барием после обследования желудка в городском Консультативно-диагностическом центре № 1.

- Постановлением губернатора Санкт-Петербурга семьям погибших будет выплачен один миллион рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

Тем, кто получил подтвержденную инвалидность в результате обследования, выплатят по 500 тысяч рублей. Пострадавшим пациентам - по 300 тысяч.

Решение о выплатах было принято на основании доклада межведомственного оперативного штаба, который занимается выяснением причин трагедии.

Кроме того, пострадавшим пациентам окажут всю необходимую медицинскую помощь, а их родным и близким, также и родственникам погибших - социальную, юридическую и психологическую. Семьям, потерявшим кормильца в результате трагического ЧП, обещают поддержку от города.

Напомним, что жертвами отравления препаратом для рентгеноскопии стали семь человек. По делу арестованы четверо медиков диагностического центра, в том числе главврач. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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