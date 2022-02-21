Медцентр из Петербурга, где после рентгена умерли семь пациентов, знал о некачественном барии

Врачи медцентра с улицы Сикейроса писали претензию поставщику бария за полгода до гибели семи пациентов. Фото: vk.com/spbgkdc1 / nevareaktiv.ru

Медики Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 с улицы Сикейроса в Петербурге знали о смертельном барии еще за полгода до гибели семи пациентов. Об этом «КП-Петербург» сообщил анонимный источник в медучреждении. Ранее по громкому делу были арестованы четыре медработника, в том числе главврач Евгений Попов. Только старшую медсестру Марину Ефремову из отделения лучевой диагностики отпустили под подписку о невыезде, но после допроса она пыталась покончить с собой.

Источник из ГКДЦ №1 утверждает, что Ефремова якобы могла быть одной из первых, кто заметил подозрительное качество сернокислого бария. Об этом сейчас говорят врачи в «кулуарах». Напомним, в клинику поставили опасный химреактив, а не лицензионный препарат, входящий в Госреестр лекарственных средств.

- Последняя закупка бария была летом 2021 года. Тогда у нашего отделения лучевой диагностики и появились вопросы к поставляемому качеству бария, как только пришла новая партия. Поставщику в итоге мы выдвинули претензию, – говорит источник «КП-Петербург» из клиники. – В процессе приготовления раствора появились замечания. Предположительно, сначала заметила недочеты Марина Ефремова, в ее обязанности входит приготовление раствора. Может, она вынесла себе приговор из-за ошибки, непонятно. Но тогда «категоричной» реакции пациентов на процедуру не было.

По словам источника, медцентр и «НеваРеактив» начали официальную переписку насчет подозрений на плохо качество бария. Только вот закончилась она ничем.

- Этот процесс переписки как-то странно затянулся до зимних случаев смерти пациентов. Поставщик не давал никакой обратной связи – то менеджер в отпуске, то кто-то там на больничном, то потом стали говорить, что надо напрямую с технологом на предприятии связаться, а технологу надо связаться с логистами, которые упаковывают товар и раскладывают… Вот и бюрократия такая вышла, все задержалось. А потом в декабре появились первые прецеденты, что пациентам становилось плохо. Еще ходят слухи, что поставщик ранее предоставлял документы, а с прошлого года… То ли он не продлил лицензию, то ли сертификаты не сделал. Но продолжал поставлять продукцию.

Пролить свет на историю мог бы сам документ закупки или претензии. Но все «бумаги» сейчас изъяты следователями. А сама закупка была непрозрачной, без аукциона, – через закрытую программу АИС ГЗ (автоматизированную информационную систему госзаказа).

Экс-сотрудник ГКДЦ №1 из административного персонала пояснил, что претензия на товар может стать весомым доказательством в суде.

- Претензию обычно пишет заведующий отделением, в нашем случае лучевой диагностики (Елена Медведева как раз единственная, кто частично признал вину, – Прим.Ред.). Далее эта бумага проходит через юриста и заместителя главврача по юридическим вопросам, а затем через приемную секретаря главного врача регистрируется. Это такая официальная переписка с поставщиком. Так что претензия может быть таким серьезным доказательством в суде, особенно, если ее зарегистрировали и у нее есть входящий и исходящий номер. Тогда это официальный документ, - отметил бывший сотрудник клиники в разговоре с «КП-Петербург».

Глава «НеваРеактив» Аркадий Камчатов подтверждает факт претензии, но по-прежнему отрицает свою причастность к трагедии. Его позицию «КП-Петербург» донес президент Российского союза химиков Виктор Иванов, поскольку бизнесмен не общается со СМИ на время следствия.

- Претензия действительно была. Касалась она качества поставленного сульфата бария. Но поставщик мог ее и не рассматривать, потому что медцентр слишком поздно прислал ее! – говорит Виктор Иванов. – Но все-таки компания «НеваРеактив» ответила, что все показатели сульфата бария соответствуют ГОСТу. Больше претензий они ни от кого не получали. Они ж сами барий не производят, это остатки с Химзавода имени Карпова (больше предприятие сернокислый барий не производит – При.Ред.). Но ни «Карповские», ни «НеваРеактив» сульфат бария для медицинских целей никогда не производили. После ответа на претензию больше никаких вопросов к поставщику не было. Если бы клиника была не согласна, могла бы идти судиться, но ведь они замолчали после этого…

Теперь за молчание арестованным медикам, в том числе и медсестре Ефремовой, находящейся в реанимации, грозит до 10 лет лишения свободы, а главврачу Евгению Попову по двум статьям УК РФ – и вовсе до 14 лет колонии. «КП-Петербург» будет следить за расследованием громкого уголовного дела.

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