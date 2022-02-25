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Происшествия25 февраля 2022 11:58

Почти 100 административных дел поступило в суды Петербурга после незаконного митинга 24 февраля

Одному из участников уже назначили 5 суток ареста
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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96 административных дел поступило в суды Петербурга после незаконного митинга 24 февраля

96 административных дел поступило в суды Петербурга после незаконного митинга 24 февраля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам незаконного митинга, который прошел в Санкт-Петербурге у Гостиного двора 24 февраля 2022 года, в суды города поступило почти 100 материалов об административных правонарушениях. Об этом рассказали в пресс-службе городских судов.

- В суды города поступило 96 дел по административной статье об организации массового одновременного пребывания в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, - рассказали в пресс-службе.

Так, 37 материалов поступило в Красносельский районный суд, 18 - в Красногвардейский, 20 в Московский, 10 - в Приморский и два материала в Дзержинский. В последнем суде по одному из дел обвиняемому назначили пять суток ареста.

Напомним, что всего по итогам митинга в Петербурге задержали 380 человек, среди которых двое оказались несовершеннолетними. Один из них оказался мальчик 12 лет.