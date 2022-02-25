Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу 25 февраля

В Петербурге из-за опасности наводнения закрыли дамбу 25 февраля 2022 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Из-за ухудшения погоды в ближайшее время в Петербурге закрыли дамбу 25 февраля 2022 года. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений.

Эксперты прогнозируют, что уровень воды в устье Невы поднимется выше критических отметок.

- Для предупреждения угрозы наводнения в 17:35 часов комплекс полностью закрыли. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру также остановили. Расчетный период закрытия затворов КЗС составит 12-14 часов, чтобы предотвратить морской нагон, - передали в пресс-службе дирекции.

Самые большие значения уровня воды ожидают примерно в полночь 26 февраля. Вода может подняться больше чем на 170 см.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в городе закрывают парки и скверы из-за сильного ветра.