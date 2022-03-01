Финский Турку прервал отношения городов-побратимов с Петербургом

Финский Турку прервал 70-летние побратимские отношения с Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр финского города Турку, второго по величине в Суоми, сообщил о приостановке всех отношений с Петербургом в качестве побратима. С настоящего момента прекращается работа всех совместных проектов, в том числе культурных.

- Турку на время прекращает сотрудничество в рамках статуса городов-побратимов, - говорится в сообщении, о котором пишет «Петербургский дневник».

Послание главы Турку Минны Арве уже направлено губернатору Александру Беглову. Официально причина такого решения не указана. При этом Финляндия, как и около 40 стран мира, закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний из-за конфликта на Украине. По той же причине Россию не допустят до конкурса «Евровидение». А сборная РФ не сможет выступить на хоккейном чемпионате мира-2022, который пройдет в Финляндии. При этом поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки ходить пока продолжат.

Отметим, что отношения в качестве городов побратимов между двумя «вторыми столицами» были установлены в далеком 1953 году, то есть 69 лет назад.