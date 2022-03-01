СК завершил расследование дела и показал момент ЧП на судоверфи «Пелла» в Ленобласти, где погибли два человека

СК завершил дело об аварии на судоверфи "Пелла". Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление СК на транспорте завершило работу по делу о ЧП, произошедшем в марте 2021 года на судостроительном заводе «Пелла», расположенном в Кировском районе Ленобласти. Тогда у причальной стенки перевернулся и частично затонул рыболовецкий сейнер. Жертвами инцидента стали два человека.

- Следствием установлено, что в марте 2021 года при выполнении крановых работ произошло резкое накренение судна «Скорпион» на правый борт, в результате произошло его частичное опрокидывание и затопление. Находившиеся на борту слесарь-монтажник и маляр, не смогли покинуть судно и погибли, - сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Жертвами трагедии стали женщина-маляр и мужчина. Но погибших могло быть и больше, так как в момент происшествия на судне находилось около 70 рабочих. Многие - в трюме. Из спасали как могли, вытаскивая из люков «за шкирку». Несколько человек получили травмы, когда прыгали с борта на причал.

Виновным в нарушении правил безопасности при проведении работ грозит лишение свободы. Дело передано на рассмотрение в суд.