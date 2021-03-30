«Женщин вытаскивали из воды за шкирку»: Как с опрокинувшегося траулера под Петербургом спасали людей

Судно накренилось и частично пошло ко дну Фото: Подслушано Отрадное на Неве

ЧП на судостроительном заводе "Пелла" в Ленобласти в Сети уже назвали "русским Титаником". Там 30 марта под конец рабочего дня опрокинулся траулер "Скорпион", который находился на испытаниях. На судне в этот момент было 70 человек. Когда корабль накренился, большинство сотрудников стали падать, часть из них, чтобы спастись, сами прыгали в воду. Все они остались живы и получили незначительные травмы. Куда хуже пришлось тем, кто в момент происшествия оказался в трюмах!

По словам очевидцев, трюмы быстро заполнялись водой. О том, как рабочие завода, не дали "Скорпиону" стать братской могилой, "КП-Петербург" рассказали сами участники операции.

Рабочие фотографировали судно, которое пошло ко дну Фото: СОЦСЕТИ

О том, как все происходило, написала одна из жительниц Отрадного Оксана. По ее словам, коллеги спасали друг друга - об этом ей рассказал ее мужчина. "КП-Петербург" связалась с ним, чтобы узнать о случившемся из первых уст (наш собеседник заявил, что был в момент ЧП был в трюме).

- Когда судно начало крениться, некоторые девчонки находились в трюме, часть из них была уже наполовину в воде, - рассказал "КП-Петербург" представившийся сотрудником предприятия Николай (имя изменено - прим.ред.). - Некоторые девчонки были в закрытом трюме или за закрытыми дверями. Двери металлические, поэтому они физически не могли открыть их. Нам пришлось пользоваться подручными средствами. Хватали печки, которые стояли после зимы, искали канаты, веревки, - все что угодно, чтобы можно было зафиксировать люк и дверь. Когда вода сильно уже начала подниматься, начали девчонок за шиворот хватать и вытаскивать. Я вытащил пять женщин и одного мужчину - сработали чисто человеческие рефлексы. Когда мы выбрались, стали ждать помощи. Неизвестно, остался там кто-то в трюмах или нет.

Причины ЧП выясняют специалисты

По словам очевидцев, все произошло за считанные минуты.

- Я вышел к судну, когда оно было уже накренено, там были испытания - ставили многотонные грузы, - пояснил "КП-Петербург" еще другой сотрудник завода Михаил. - Люди прыгали в воду с высоты двух-трех метров, до берега им там было метра три-четыре. Им помогали, чем могли. Рабочие прицепили мусорные баки к крану и с помощью них вытаскивали людей. Два человека - мужчина и женщина - сейчас пропали без вести. Скорее всего, они остались в глубоких трюмах, их ищут водолазы. Вообще, честно сказать, я удивлен. Спасателям, видимо, поздно сообщили или что еще произошло, но они прибыли довольно поздно. У двух людей переломы, у некоторых просто ушибы и травмы. Я сам видел, как четверо мужчин несли на носилках перемотанного пострадавшего. Подходить близко к кораблю нам при этом не разрешали, там ведь тросы были натянуты. Они могли лопнуть. А вообще, всем нам повезло, что крен был в сторону берега. Будь в другую - все бы закончилось печально.

Люди сами прыгали в воду Фото: Подслушано Отрадное на Неве

После того, как все пострадавшие оказались на береге, их начали развозить по домам их же коллеги.

- У меня товарищ в воду упал, весь трясся, холодный такой был. Я его подвез, сейчас отогревается. У всех сильный стресс, - добавил Михаил.

Сейчас СКР уже возбудил уголовное дело. Двое человек числятся без вести пропавшими. В социальных сетях, тем временем, активизировались неизвестные, которые нагнетают панику и рассказывают о трех и более погибших. Часть из них заявляют, что людей сносило течением, но от людей это скрывают. "Комсомолка" связалась с одним из таких, девушка заявила, что во всем виноваты "власти". Отметим, что подобное нагнетание было во время ЧП в "Зимней вишне".

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