Трое мужчин получили пять лет строгача за изнасилование рабочего дубинкой в Петербурге

По пять лет строгача получили трое петербуржцев, изнасиловавших рабочего дубинкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Санкт-Петербурга во вторник, 1 марта 2022 года, избрал наказание для троих горожан, которые измывались над своим подчиненным в ответ на законное требование оплаты труда. Каждый из трех подсудимых отправится на пять лет в колонию строго режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

- 41-летний разнорабочий осенью 2020 года обратился к своему начальству с требованием выплатить ему зарплату. Мужчина пригрозил нанимателям, что если ему не заплатят, то он будет жаловаться, - уточнили в пресс-службе.

В ответ на это трое петербуржцев отобрали у рабочего паспорт и мобильный телефон, избили и изнасиловали дубинкой. После этого мужчину заперли в комнате.

Стражи порядка нашли и задержали троицу после того, как в дежурную часть обратился брат потерпевшего. Рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимые признали свою вину.