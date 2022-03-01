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Происшествия1 марта 2022 13:10

Трое мужчин получили пять лет строгача за изнасилование рабочего дубинкой в Петербурге

Пострадавший требовал от работодателей полагавшуюся ему зарплату
Анастасия СОБОЛЕВА
По пять лет строгача получили трое петербуржцев, изнасиловавших рабочего дубинкой

По пять лет строгача получили трое петербуржцев, изнасиловавших рабочего дубинкой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Санкт-Петербурга во вторник, 1 марта 2022 года, избрал наказание для троих горожан, которые измывались над своим подчиненным в ответ на законное требование оплаты труда. Каждый из трех подсудимых отправится на пять лет в колонию строго режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

- 41-летний разнорабочий осенью 2020 года обратился к своему начальству с требованием выплатить ему зарплату. Мужчина пригрозил нанимателям, что если ему не заплатят, то он будет жаловаться, - уточнили в пресс-службе.

В ответ на это трое петербуржцев отобрали у рабочего паспорт и мобильный телефон, избили и изнасиловали дубинкой. После этого мужчину заперли в комнате.

Стражи порядка нашли и задержали троицу после того, как в дежурную часть обратился брат потерпевшего. Рабочего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Подсудимые признали свою вину.