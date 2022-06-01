Срок начала строительства КАД-2 вокруг Петербурга сдвинули на два года

Строительство КАД-2, которой остро не хватает Петербургу, откладывается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сроки строительства КАД-2 вокруг Петербурга сдвигаются. Теперь начало строительство трассы намечено на 2027, а не на 2025 год. Об этом заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко. А вот вариант трассировки кольцевой дороги обещают определить к 2023 году.

- Мы сейчас проводим технико-экономическое обоснование различных вариантов, - приводит слова Петушенко ТАСС.

По словам главы «Автодора», то, как пойдет кольцо, уже было обсуждено с руководством Ленинградской области, на территории которой и расположится КАД-2.

Проектирование магистрали начнется в 2025 году, а в 2027-м строительство уже будет идти «в активной фазе».

Напомним, что проезд по КАД-2 предполагается сделать платным.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.